Külas käis räpibiitide meister 372kaspar. Tema biitidele on räppinud pea iga tuntud kohalik räppar: Badart, Beebilõust, 5MIINUST, nublu, Arop, Gameboy Tetris. Kaspar ise on väga praktiline mees – mis on praktilise mehe lemmik tossud, saad teada saatest. Juttu tuli lisaks paljule muule muusikatööstuse ebaaususest ja otsapidi ka erinevatest rahateenimise võimalustest nagu näiteks plaadimüügist parklas ja võrkturundusest. Samuti kummutati müüt, et kusagil maailmas on keegi, kes ei loe netis kommentaare – kõik loevad.