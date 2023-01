KOHTUMINE PERSOONIGA ⟩ Keity Meier: «Ainuke reegel, mille järgi ma siin elus elan, on see, et gravitatsioon on olemas»

Pidid kindlalt oma kõrgema minaga kontakti saama.

No ma olin üsna kõrgel jah. (Naerab.) Tundsin, et kõrgem mina oli oma käe mulle ulatanud: «Tule nüüd.»

See on fucking kättevõtmine, et sa viid ennast sellesse kohta, olles teinud need valikud, et sa saaksid ennast nii hullult ületada. See on totaalne elus olemise kogemine.

Jah, ma olen mõelnud, et see hetk on nii õpetlik kogemus sellest, et on võimalik nii keskendunult kohal olla, isegi kui on megapinge. Kuidas seda üle kanda igapäevaellu ja sportlaseks olemisse üldiselt.

Ent kas see ei ole juba algupäraselt sees? Nii palju kui ma olen vaadanud su videosid, siis ma kaugelt vaadates kujutan ette, et sa pead rohkem olukorda tunnetama kui mõtlema. Kogu su keha mõtleb sinuga koos nende kivide, puude ja maastiku peale. Isegi kui sa teed sama asja 10 aastat, on see ikka uus. See on ellusuhtumise küsimus – kas arengul on lõpp või mitte. Kas see on üldse võimalik, et inimene on millalgi valmis?