TRANSGRESSIIVNE UIMASTIPOLIITIKA ⟩ Valimised võidab, nagu alati, narkomaania

Iidse irdjumalana Siiriuselt olen ma näinud kõike ning võin öelda, et valimised võidab, nagu alati, narkomaania. Arvate, et eksin? Vaadake eelmisi valimisi: üks vasakäärmuslane otsustas tõsta alkoaktsiisi ning sellest johtuvalt olid autokolonnid teel Liivimaa endiste asualade poole, et sealt endale odavaid teadvust muutvaid vedelikke soetada. Ja pärast sõitsid needsamad autokolonnid valimisjaoskonda natse valima. Ja paar aastat hiljem mindi Toompeale mente lumepallidega loopima ning Burger Kingi triple whopper ’ it mugima . Kas midagi muutub sel kevadel? Ei – ja seetõttu on nüüd teil, poliitikutel, aeg teha veelgi radikaalsemalt liberaalseid lubadusi.

Vaatasin teie kõigi kodukad üle ning uurisin tulevaste valimiste programme ja lubadusi. Ütlen ausalt, et ega ma mingi süvitsi puurima ei hakanud, pigem lasin sama kiirelt üle kui tavaline valija, et oleks autentne. Enamusel ei ole uimastitest essugi kirjas, see ei ole lihtsalt tervishoiu seisukohast piisavalt oluline teie jaoks. Ühel on kirjas, et naarikutega peaks veelgi jõhkramalt käituma. Nulltolerants noh, isegi rukkilille ei tohi kahasse toppida. Vaid ühel teist on konkreetselt kirjas, et teeks nii meditsiinilise kui meelelahutusliku savu legaalseks ning keskenduks muudes riikides edu näidanud kahjude vähendamise meetoditele. Aga teie valimisprogramm on nii pikk, et ükski valija ei jõua seda läbi lugeda. Lisaks olete te veel rohelised ja hetkel on teil nii vähe valijaid, et valimiskünnise ületamine on jätkuvalt küsimärgi all. Võibolla kui kõik mandiahvid võtaksid ennast kokku ja teeks selle väikse e-valiku lükke, aga kes see ikka ehku peale oma häält andma hakkab?