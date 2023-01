MINA ELASIN SIIN ⟩ Aruküla. «Te olete sealt lollide koolist vä?»

Rongipeatus tekkis sinna nõudepeatusena, kui mõisnikud kuhugi sõita soovisid. Praegu Aegviidu-suunalise rongi kuues peatus. Tallinn, Kitseküla, Ülemiste, Vesse, Lagedi, Kulli, Aruküla. Mis koht see on? Ehk annab rohkem aimu teadmine, mis koht see kindlasti ei ole, sest läbi eituse rääkisime seal enamasti ka meie. See koht ei ole kindlasti Raasiku. Kuigi Aruküla asub Raasiku vallas, ei ole ta kindlasti Raasiku. Ta on Raasikust suurem ja parem (Tallinnale lähemal). Ta ei ole kindlasti maakoht. Ta ei ole kindlasti see Aruküla, mis on Lõuna-Eestis, sest Lõuna-Eesti on teadupärast maakoht, kus tänavatel jooksevad lehmad ja lambad. Aruküla on põhimõtteliselt Tallinn siiski, tsiviliseeritud.