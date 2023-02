KLIIMAMINISTER ⟩ Siim Kallas on esimene tõestatud reptiil

Tööstus toodab meelega rämpsu, et margialaste teeninduste kaudu rahavool kliendi taskust tootja kontole ei lõppekski. See on tänapäevase tööstuse lambalegi selge ärimudel, strateegia. Telefonid taskus minestavad, sest paari aasta kasutamise järel ütlevad üles pistikupesad ja kui muidu ei saa inimest uut telefoni ostma, siis pigistatakse selle jõudlus kinni tarkvaraga ja uus tarbimine on samahästi kui saavutatud. Jah ja kui sa tahad endale soetada midagi, mis oleks ka viie aasta pärast sama hea töökorras, osta sangpomm!

Kingad. Laguproduktid. Rõivad muutuvad mõnede pesukordade järel nartsudeks ja selles on samamoodi süüdi tarbija? Mul on kodus kuradi Smegi külmik. See on odav rämps? Ei, see on rajult kallis rämps. Trenditoode, mille üks pudelikarp ja sügavkülmiku uks läksid katki ja tellides maksid asendusjupid üle 200 euro. Jah, mul on Smegi elektriahi ka. Jälle rajult kallis ja trendikas rämps. See on sama vana kui külmik ja selle kuradi ukse alaäär roostetab nagu saksa auto soolasaanud tagaluuk. Aga ma ei ole oma pliidiga õues sõitnud, ausõna, see on kogu ajast olnud täiesti kuivas, see on lihtsalt kallis ja trendikas lagunev rämps.