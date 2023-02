EESTLANE COLOMBIAS ⟩ Osa 3. Frititud toitude vabariik

Selgus, et ta oli üks nendest, kes siin olles ainult burgeritest ja friikartulitest toitub. (Jah, siin on väga head burgerikohad ja friikartulid on ka tasemel, aga…) Ma saan aru, et inimestel on erinevad maitsed, eelistused ja sageli ka allergilised piirangud, mis pidurdavad kõige uue proovimist, aga olge nüüd. Toit on nii suur osa kultuurist, mis jutustab oma lugu, et on patt kohalikest roogadest isegi mitte ampsu võtta. See pole juhus, et Mehhikos ja Indias on vürtsid teemas, et Korea kultuur hindab fermenteeritud asju ja et pool Ida-Euroopast on üles kasvanud hapukapsa ja kartuliga.