100 LÕUGA ⟩ Lõug nr 1-2. Vasakuga lööb nokauti, paremaga tapab ära!

See kõik toimus kuskil 15 aastat tagasi, kui vanust oli mul 13. Kool oli just lõppenud, suvi ja vaheaeg algamas. Olin ennast kevadel kirja pannud töö- ja puhkelaagrisse ja mis võiks olla lastele sobilikum töö kui Viru-Jaagupi surnuaia koristamine. Algselt pidime kõik juuli alguses saama 300 krooni. Sellega lasti meid üle – tugineti argumendile, et tööpanus polnud piisav. Mina sain kätte kuskil 250 krooni. Sõber Ken (sekkub hiljem loos ka kui sensei) kuskil sama palju. Ta pani selle kõik viimasel tööpäeval Pajusti pubis burgerite ja friikartulite peale hakkama.

Kõigi nende sündmuste vahepeale mahtus aga üks lõuga saamise lugu. Võib ehk tekkida õigustatud küsimus, et mis need lastekaklused ikka on, aga vastus on lihtne – siirus, põhimõttekindlus ja noh, teadmatus ja suutmatus, et teist inimest on võimalik kasti lüüa. Nagu ka üks seik samast eluperioodist. Nimelt sai mängitud ukakat. Kahjuks polnud minu jalad sel korral kõige väledamad. Teadsin, et kohe kuulen kõrvus hüüet: «Uka-uka, Johannes kotis.» Ja noh nii oligi. Võite ühe korra arvata, mis edasi juhtus. Ta sai lõuga. On ju siiras? Aga nüüd põhiloo juurde.

Oli taaskord tööpäev. Saime Keniga minu maja ees kokku ja liikusime Vinni-Pajusti kooli juurde, kust korjas legendaarne bussijuht Heldur kõik töömesilased peale. Teiste seas ka ühe töölaagri tüübi, kellega muidu olid suhted head, kuid kes hakkas eelneval päeval mind MSN-is sõimama. Ikka päris räigelt. Hiljem tõi vabanduseks, et see oli ta väike vend. «Ei, need trikid minuga läbi ei lähe,» ütlesin talle. «Sa vastutad selle eest.»