KORAAN ⟩ Ainult haledad tondid põletavad raamatuid

Mõni asi võiks mu arust elementaarne olla, nii-öelda lastetoast kaasa tulla. Näiteks see, et raamatuid tohib ainult siis põletada, kui miskit muud ei ole tule tegemiseks ja sellest oleneb ellujäämine. Üleüldse võiks mitte tegeleda kultuuri ja selle osiste (nii materiaalsete kui ka vaimsete) taotlusliku hävitamisega. Juhul kui on tarvis midagi hävitada, siis peaks see olema kultuuri osa, see peaks olema kunstipärane ja võimas, «Go big or go home!», see peaks olema vaatemäng, mis jääb meelde, midagi erakordset. Paludan geto tänavanurgal vähemalt kahekümne politseiniku seelikusaba varjus süütevedeliku pudeli ja tikkudega mängimas on hale ning minu silmis ükski eneses ja oma maailmavaadetes kindel isik ei peaks sellele tähelepanu pöörama.

Ma ei ole meelega rääkinud Koraani põletamisest kui pühakirja rüvetamisest, siinses kontekstis ei ole isegi mõtet rääkida eseme staatusest sakraal-profaan spektril. «Raamat» kui ese, kui materiaalse kultuuri artefakt on minu silmis tänaseks päevaks peaaegu tervele inimkonnale universaalne kultuurilise pärandi talletaja ja edastaja. Individualistlikus vabas ühiskonnas on igal inimesel oma pühakiri. Raamatud on tihti paeluvamad kui inimesed, neid on rohkem kui inimesi, eestikeelseid raamatuid on kindlasti rohkem kui eestlasi. Raamatud põlevad palju kergemini kui inimesed. Kui inimesed loeks rohkem, siis nad teaksid, et teatud paber hakkab põlema 451 kraadises kuumuses Fahrenheiti skaalal ja Ray Bradbury kirjutas samanimelise romaani. Kui inimesed loeks, siis nad teaks, et see teos räägib düstoopilisest ühiskonnast, kus raamatuid peab peitma «tuletõrjujate» eest, kes neid hävitamas käivad. Lugemise asemel vaatavad raamatutegelased «seinalt», kuidas näitlejad etendavad mingit «tõsielusarja» sarnast seebikat. Elu eesmärgiks on neil tegelastel teha tööd ja osta endale kõik neli «seina», et siis korraga mitut näitlejat vaadata. Premium pakett ühesõnaga, UltraHD. Teeme nii, et see raamat jääb fiktsiooniks.