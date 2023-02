100 LÕUGA ⟩ Lõug nr 3. Ma tegelikult ei ole Grek

«Tervist! Ma olen see, keda sa eile lõid. Helista mulle. (Kui sa soovid politseiväliselt asja lahendada muidugi.)»

«Palun võta mu vabandus vastu. Mul on ääretult häbi oma teo pärast. Ma loodan, et haav paraneb ruttu. Ma soovin sulle kõike head ja et su edaspidised plaanid täituksid.»

Olen tema edasisest tegevusest kuulnud ja ta pole enda teguviise eriti muutnud. Kirsiks tordil saatis see raibe mulle küsitust 30 eurot vähem, kuid sain uued prillid ja natuke jäi taskuraha ülegi, nii et leppisin sellega. Edaspidi hoian ma keelt võõras seltskonnas rohkem hammaste taga, sest kurat teab, mis mõtted mõnede piklikes kolpades ringi ujuvad.

100 LÕUGA

Elus võib juhtuda, et sõnadest ühel hetkel enam ei piisa. Neil harvadel juhtudel räägitakse asjad selgeks kätega ning sünnib järjekordne peatükk rahvafolkloori. Me tahame ypsilonis kokku koguda 100 sellist peatükki. Iga lõuga andmise puhul on olemas lõuga andja ja lõuga saaja ning ajakirjanduses tuleb ära kuulata mõlemad pooled.

Saada oma lugu, kus sa oled kas lõuga saanud või lõuga andnud, aadressile toimetus@ypsilon.ee: mida sa ühest või teisest õppisid, kuidas tegi see sind paremaks kodanikuks ja mismoodi see sind veel tänaselgi päeval inimesena aitab. Kui oled olnud tunnistajaks mõnele eriti silmapaistva peksuloole, siis ootame ka neid lugusid. Loomulikult on avaldatud lood honoreeritud lood.

Lõuga andmise puhul ole ettevaatlik ning ära inkrimineeri ennast vabatahtlikult. Muuda identifitseeritavaid detaile või kirjuta juhtumitest, mis on kohtu silmis juba aegunud kuriteod. Aeg kaob, rõõmud jäävad!