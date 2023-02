ETNOFUTURISM ⟩ Kauksi Ülle: Eesti ei ole fašistlik riik

Ja praegu on see jälle tahaplaanile vajunud?

Kaugeltki mitte, uuem põlvkond on asjaga kursis. Heie Treier kirjutas raamatus «Ülbed üheksakümnendad», et etnofuturism on ainuke Eestis leiutatud filosoofia suund, mis on meilt ka piiri taha levinud. Sellest on jõudu ja innustust saanud nii praegu võõrvõimu all ägavad soomeugrilased kui teised väikerahvad vabas maaimas. Kõik toimib, nii meil kui mujal, ka praegu. Kui Trad.Attack! teeb Anne Vabarna laulule muusika ja see on kuulajate seas minev kaup, kui muusikutena minnakse omakeelseina välismaale, siis mis see muud on kui etnofuturism?

Aga futurism algsel kujul – sellele oli ju omane vanade kultuuritraditsioonide hülgamine, kaasaegse kiire elu ja tehnoloogia keskses keskkonnas elava inimese mõtte- ja tundelaadi kujutamine.

Me ei seostanud etnofuturismi futurismiga, mis algas Itaaliast ja levis Venemaal. Nemad olid nõus tuleviku nimel olevikku hävitama. Meie jaoks oli ja on see rahvuskultuuri tulevik. Meil oli tolleaegse futurismiga ainult nii palju pistmist, et tulid arvutid, ja neil nõukogudeaegsetel ja nõukogude võimuga koostööd teinud suurte tiraažidega kirjanikel tuli nii mentaalselt kui tehniliselt muutuda, osad neist ei kohanenudki.

Ohjaa, mul on ka elus üks trükimasin olnud...