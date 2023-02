MINA ELASIN SIIN ⟩ Aburi. Hundid söövad sind siin ära

Rakveres käidi tihti poes seepärast, et seal oli varustatus toidukaupadega Väike-Maarjaga võrreldes parem. Näiteks pastilaad, mida ma väga armastasin, Väike-Maarjast ei saanud kunagi, Rakverest aga küll. Mulle meeldis sisseoste teha ning seda ka lubati. Kord juhtus Rakveres Tallinna tänava toidupoes järgmine lugu. Müüja oli venelanna, kuid rääkis eesti keelt üldjoontes korralikult. Aga kui ma küsisin datleid, tekkis sulg. Seda eestikeelset sõna müüja ei teadnud. Emapoolne vanaema, kes jälgis toimuvat distantsilt, taipas olukorda ja ütles valju häälega: "Finiki". Müüja tänas vanaema ja naeratas talle. Vanaema oli tsaariajal Tallinnas teeninud vene ametniku perekonnas ning rääkis vene keelt perfektselt. Oma kunagistesse leivavanematesse Kantsevitšitesse võis ta suhtuda üsna kriitiliselt. Kui Kantsevitšite teismeline poeg oli hakkama saanud mingi pättusega, käskis isa tal püksid maha võtta, voodisse kõhuli heita, ja peksis teda koerapiitsaga, nii et veri väljas. Vanaema ei kiitnud sellist kasvatusmeetodit heaks.

Rakveres oli meie tugipunktiks Marguste perekonna kodu aadressil Tartu tänav 57. Pereema Anna Margus oli kaugelt sugulane. Tema mees oli Augustin Margus, endise Rakvere nahavabriku direktori poeg. Viimase standardid olid kõrged. Kui abikaasa oli kodunt ära, siis ta ise toitu ei valmistanud, vaid läks sööma Rakvere tol ajal ainsasse restorani Tallinna tänavas. Augustin Margus kandis silmapaistvat hoolt oma füüsilise vormi eest: suusatas, jooksis ja nägi 60-aastaselt välja very fit. Ta kandis hoolt ka minu isamaalise kasvatuse eest ning korra veendus rahulolevalt, et sellega on kõik korras. Anna ja Augustin käisid koos Alutaguse metsades (bussiga). Vahel võeti mind ka kaasa. Teekonnad ulatusid kuni Muraka rabani (üle 10 kilomeetri Pastimäe bussipeatusest). Anna korjas metsas marju, mis Augustin hiljem bussi peale tassis, ja mees püüdis Rannapungerja jõest kala. Anna müüs korjatud marjad Rakvere turul ning sellega kindlustas perekonna heaolu. Meie saime Marguste juures vajaduse korral alati ööbida. Anna oli sotsiaalselt tundlik. Alutagusele ja sealt tagasi ei tahtnud ta sõita Tallinna bussiga, vaid kohalikuga. Anna ütles, et Tallinna bussiga sõidavad ainult peened inimesed, mitte temasugused marjanaised.