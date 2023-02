100 LÕUGA ⟩ Nr 7-8. Nüüd on metallraamidega prillid ja rohkem ta minu üle naerda ei tahtnud

Kui algselt oli ainult minul mure, et miski nöörikese pärast minul ajusid puuderdatakse, oli nüüd probleem tervel rühmal. Kui lõuamõjutamise jälg liiga kiiresti nähtavaks muutub, oleme kõik kollektiivses ekskremendis. Sõdurite omavahelise vägivallaga oli lähiajaloos tõsiseid probleeme olnud ja kõik ülemad lihtsatest seerudest kuni kooliülemani olid meile pühalikult lubanud, et kui juhtub – ribadeks n*kume, kõiki!

Sõjavägi oli toona veel selline õiglane organisatsioon – üks pidurdas, sugutati kõiki. No ühesõnaga naerutuju oli kohe ja kollektiivselt läinud. Õnneks maapoisi nahk oli paks või löögi nurk vale ja rivistuselt pääsesime puhtalt. Mõhk peitis ennast paariks päevaks garaaži tööülesannete taha, kuniks kerge sinjak taandus. Rohkem ta minu üle naerda ei tahtnud ja tiblad mind ka enam Paganeliks ei kutsunud.

Mõhk on jätkuvalt kodukandis õlinäpp, tore pereisa ja naerda meeldib talle ikka. Mina peale seda õnneks kedagi rohkem lööma pole pidanud.

100 LÕUGA

Elus võib juhtuda, et sõnadest ühel hetkel enam ei piisa. Neil harvadel juhtudel räägitakse asjad selgeks kätega ning sünnib järjekordne peatükk rahvafolkloori. Me tahame ypsilonis kokku koguda 100 sellist peatükki. Iga lõuga andmise puhul on olemas lõuga andja ja lõuga saaja ning ajakirjanduses tuleb ära kuulata mõlemad pooled.

Saada oma lugu, kus sa oled kas lõuga saanud või lõuga andnud, aadressile toimetus@ypsilon.ee: mida sa ühest või teisest õppisid, kuidas tegi see sind paremaks kodanikuks ja mismoodi see sind veel tänaselgi päeval inimesena aitab. Kui oled olnud tunnistajaks mõnele eriti silmapaistva peksuloole, siis ootame ka neid lugusid. Loomulikult on avaldatud lood honoreeritud lood.

Lõuga andmise puhul ole ettevaatlik ning ära inkrimineeri ennast vabatahtlikult. Muuda identifitseeritavaid detaile või kirjuta juhtumitest, mis on kohtu silmis juba aegunud kuriteod. Aeg kaob, rõõmud jäävad!