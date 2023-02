KIRJANIKEKÜLA ⟩ Meil on plaan eesti kirjanduse päästmiseks

Perearstikeskust pole samuti Kirjanikekülla vaja, Eesti üks menukamaid kirjanikke Ants Rootslane on ühteaegu ka terapeut. Ta on juurelnud isegi koroonaviiruse teadvuse üle ja kinnitab, et viirusega on võimalik kokkuleppeid saavutada. Rootslane oleks Kirjanikeküla terapeudina super, kui ta näiteks Kivastiku käest molli saaks, suudaks ta end ise jälle kiiresti korda teha. Kivastikuga on palju raskem kui koroonaviirusega kokkuleppele saada.