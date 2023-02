100 LÕUGA ⟩ Nr 4. Sip€lga 14 esines oma elu esimesel EHHF'il verd täis suuga

«Jooksid meedikute juurde?»

«Ei, ma olin nagu «Türa! Äge!» ja räppisin edasi.»

Genkale avaldas selle nii kõvasti muljet, et ta tegi sealsamas Sip€lgale pakkumise tulla Legendaarse alla ja andis talle tuhat eurot avanssi. «Hiljem nüüd, aasta tagasi või niimoodi, käisime koos Levikas joomas ja ta ütles, et ta ei ole mitte kunagi, mitte ühelegi artistile siukest asja pakkunud. Enda sõnul ta tahtis olla kindel, et ma olen tulemas, sest juba siis hakkas see kuradi võidujööks noorte räpparite peale.»

Ypsiloni lõuksi-antoloogia täieneb igat laadi olukordadega, kus lõuksi on saadud ja antud nii asja eest kui ka täiesti asjata, mõni on päästnud olukorra ja mõni teinud hullemaks. Aga harva on need osa muusikaajaloost.