NÄDALA LUULETUS ⟩ Steven Vihalem: Sisemised ja välimised verejooksud

Sisemised verejooksud

«sinu l2bimurre on minu l2bikukkumine...

proovib veel ykskord

minu l2bimurre on sinu l2bikukkumine...

proovib veel ykskord

sinu l2bikukkumine on minu...

proovib veel ykskord...

minu l2bikukkumine on minu l2bimurre

minu l2bikukkumine on l2bi minu murre

kisun end alasti ja n2itan end sulle

n2ed mu munni, n2itan mu munni

ei-ei, keegi ei k2si, keegi ei sunni

a tegelt ka, palun istu sisse

n2itan l6puks sulle k6iki oma nišše

n2pin sul k6ike a eriti n2pin tisse

kepin kui poissmees turist kepib litse...»

«stop-stop Stiivu, see ei ole ju sina

naerata, positiivsed m6tted, musiga

kulda ja karda, ninar6ngal safiir

naelad, m66gad, kobrad, fakiir

iga s6na magusam kui sefiir

Jumal, ylenda, v6imenda, takbiir!»

«Steven, sa ei oska sittagi teha

andetu, laisk, kole, m6tetu keha

tuumajaam uraanita, LED-tuledega reha

iga aasta j2tab v2ngema toonela leha»

«tyra, ole vait juba ja 2ra huuga

ma fasuitan minutisse rohkem suuga

kui Smetana oma n2pukestega terve kuuga

kuula-kuula, su yhendus on kohe duuga

n2iteks eile l2ksin metsa, n2gin seal džinni

v6tsin just mahvi ja hoidsin hinge kinni

justkui teeks hotell Breyn-Fachis check-inni

džinn puuris silma kui ATM oodates pinni*

ta ytles: «h66ru ja saad kolm soovi!»

vastasin: «tonn pauk, aga v6ibolla sa proovi?

mingitest kuradima soovidest ma ei hooli!»

oligi džinniga end of stoori»