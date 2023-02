VALIMISED ⟩ Küüniliste jõukude asemel tuleks hääletada hoopis normaalse inimese poolt

Ma kavatsen seekord lihtsalt normaalset inimest valida. Kuigi EKRE on mulle täiesti vastuvõetamatu, ei kahtleks ma hetkekski häält Leo Kunnasele andmast, kui see minu piirkonnas võimalik oleks. Pidetud sotsid on minu jaoks erakonnana ei, aga kui mul oleks võimalus oma piirkonnas valida Ivari Padarit, Antti Allast või Lauri Paeveeri, siis ma ei kahtleks neile häält andmast, kuna mul on olnud nende kõigiga isiklik kokkupuude ja need on minu arusaamise kohaselt normaalsed inimesed. Reformierakonnast sümpatiseerib mulle näiteks Eerik-Niiles Kross – on sisult hea mees küll.