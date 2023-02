TOMMYBOY INTEKAS ⟩ Reedel avati ARS Kunstilinnakus rahvusvaheline helikunstifestival «Seintel on kõrvad». Intervjuu Erik Alaloogaga

Hetkel ARS- i kunstilinnakus on mul selline pesa olemas, eks ta päris pisike ruum on, käega puudutad lage ja võimalik, et see kajastub ka otsapidi mu loomingus. Ruumi võimalused või töötingimused annavad omad piirid. Kui vaadata 10-15 aastat tagasi, kui tegutsesin Polymeris, siis seal oli mul kasutada 120 ruutu ja sai ehitada suuri masinaid, raskeid, rauast ja mida tuli vedada mitme mehega. Ehk sealt tuli ka põhjus muudatuseks, tõmbasin oma selja ära kapitaalselt ja see pani mind pöörduma kergemate materjalide poole ning samuti teen nüüd oluliselt väiksemaid aparaate. Aga eks paar kohta on veel olemas, kui millegi suurema ehitamisega vaja tegeleda. Näiteks EKA-s, kus ma töötan ja Viljandis on ka säilinud üks selline pind Koidu Seltsimajas. Niisiis on mul selliseid kohti mitmeid ja ei kujutaks hästi ette, et saaksin oma kunsti kuskil nurgas, väikese kirjutuslaua taga teha. Tõsi, esimese lockdown ajal hakkasin elektroonikat kokku tinutama ja siis piisas kirjutuslauast ka (naerab).