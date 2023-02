TRIIN TASUJA ⟩ Meil on reeglid sõjas, aga miks ei võiks neid olla ka armastuses?

Kusagil on vahe egoismil ja individualisatsioonil. Isiklikult tundub mulle, et minus on viha kõigi naiste meestes pettumise pärast, ja teisalt ka kõigi meeste piiratud võimalused oma emotsioone täpselt väljendada või nendega kontaktis olla. Niimoodi sugudevahelise dünaanimakana vaadeldult on ilmne probleem arusaamatus teise inimese vajadustest. Tänasel päeval saan ma öelda, et armastan ennast rohkem kui keegi teine ja et ma armastan ennast ema armastusest sõltumata, aga tõenäoliselt oskan ma mehi armastada ikkagi nii nagu armastas mind mu ema. See on endiselt mu normaalsuse mõõdik, millel on kaks dimensiooni armastuse tundma õppimisel: kuidas ema armastas mind ja kuidas ema ja isa armastasid teineteist. Võib öelda, et selline inimkogemus on universaalne tuumteadmine, mille kõik mingil kujul (ka lastekodudes) kätte saavad: esmased hooldajad on armastuse etalonid. See, et mõistus ei talleta ratsionaalsel tasandil elu alguses toimunut, ei tähenda, et selle mõju poleks järjepidev. Võrreldes ülejäänud kehaga on aju ainult üks osa mälestuste konserveerimisest, aga nagu on teadlasedki tõestanud: neuroevolutsiooniliselt on emaduse füsioloogia on ka armastuse füsioloogia.