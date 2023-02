K10VN ⟩ Kirjandusõhtu «Viimane neljapäev» – 10 aastat poeetilist kaost ja kõik ühe inimese nartsissismi tõttu

Oleks mõttetu lugeda ette kõik kohad, kus me «Viimast neljapäeva» korraldanud oleme, ega enam ise ka ei mäleta. On teadmine, et kirjandusõhtut saab korraldada igal pool, näiteks lambi kohas Harku järve ääres või Astangu metsas. Ajapikku on isegi mingid raskused lõbusateks sekeldusteks muutunud – mäletan, et ükskord läks Polymeri kolmanda korruse mustas saalis tund enne ürituse algust elekter ära. Arve oli maksmata või midagi sellist. Tollal kohta töös hoidnud Marko vedas kõrvalhoonest pikendustega särtsu saali ja selle pealt jooksutasime helitehnikat. Ma tõin poest teeküünlad ning panin trepid ja koridori neid täis. Kohaletulnud imestasid, et issand kui lahe ja romantiline. Tegelt ei olnud lahe, oli hoopiski korralik kasjakk, aga lõpp hea, kõik hea.

On ka teadmine, et Tallinnas elutseb hämmastavaid isikuid, kes on suvatsenud oma sahtlit paotada ja kirjandushuvilisi kord kuu lõpus lõbustada, vahel kurvastada või hoopiski muud emotsiooni tundma panna. Tihtilugu moondub kirjandusõhtu tugigrupi koosolekuks – kord kuus on inimesel korraga vähemalt 50 kuulajat, kellele mingis vormis enda mõtteid ja tundeid väljendada, rääkida ilusaid sõnu või röökida roppusi. Ja kõige lõpuks rahvas veel aplodeerib sulle, et sa neid miskil viisil kõnetasid. 120 kirjandusõhtut, igal õhtul keskmiselt 20 esinejat ning 50 kuulajat, võite ise kalkulatsioone teha palju rahvast «Viimase neljapäeva» mikriga ühenduses on olnud.

Minu suurim rõõm on see, et igal õhtul on olnud vähemalt üks uus esineja, debüteerija, võibolla isegi esimene avalik esinemine. See on väärt järgmise ürituse orgunnimist. Osa inimestest jääb, osa lahkub, osa tuleb tagasi. Mind rõõmustab ka see, et igal korral käib uusi inimesi, et rahvas vahetub pidevalt – pooled eelmisel üritusel osalenutest on kindlasti post-koroona aegadel «Viimast neljapäeva» külastama asunud. Mul on ääretult hea meel, et kui mul mingi neli aastat tagasi korraldamine kopa ette viskas, siis tulid koheselt uued korraldajad, kes ei olnud nõus ürituse hääbumisega.