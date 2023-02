EESTLANE COLOMBIAS ⟩ Osa 4. Loodus ja linnaruum käivad käsikäes

Prado park, mis asub Medellíni kesklinna kõrval. Foto: Erakogu

Üks skulptuur teises kinni

Linnaruumiga jätkates avaldavad Medellíni erinevad lahendused väga muljet. Alustades sellest, et eelmisel sajandil kehtis 10 aastat seadus, mis kehtestas ehitusfirmadele sellise reegli, et nad peavad mingi protsendi oma kasumist või projekti hinnast annetama kas sotsiaal- või kultuuriprojektidele või kinkima linnale kunsti. Nähtavasti valisid enamik neist kunsti, sest väga paljude hoonete ees on skulptuurid, millest üks huvitavam kui teine.

Linn on teinud omalt poolt kõik, et lisaks linnaruumi täiustamisele ja kaunistamisele kasvaks ka elatustase linna erinevates piirkondades. Üks samm, mida nad selleks aastate jooksul teinud on, on linna vaesematesse piirkondadesse erinevate raamatukogude, kultuuri- ja sotsiaalkeskuste rajamine, mis on silmnähtavalt vähendanud piirkondades kriminaalsust ja parandanud ka kohalike elu.

Skulptuur ühe kindlustusfirma hoone ees. Foto: Erakogu

Lisaks, peale vaadates seda võibolla ei ütleks, aga aastal 2013 premeeriti Medellíni maailma kõige innovaatilisema linna tiitliga ja innovaatilisuses on see linn esimeste seas tänaseni. Seda tiitlit toetab see, et Medellín on 30 aasta jooksul teinud läbi täiesti kardinaalse muutuse – maailma mõrvapealinnast on saanud üks idülliline, ilus ja hea paik, kus kõigil on hea elada.