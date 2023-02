EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Seks lapseealisega on kõikide erakondade valimisprogrammis sees

Lugu iseenesest muidugi head maitset suhu ei jäta, vastupidi. Eriti kogu nende aasta emade ja isade kontekstis. Asi pole ka hea maitse piirides, mida siin arutada – 16-aastase lapse seksuaalne enesemääramine pole veel kindlasti adekvaatne. See on iga, kus tütarlaste füüsiline valmidus seksuaaleluga alustamiseks on ammuilma olemas, psüühiline pool aga võib vabalt turvaliseks partneriks isakuju otsida. Elatud, nähtud, sõpradel on teismelisi tütreid olnud, sedalaadi asjadest on küll ja küll kuulda olnud.

Näitena: mõned aastad tagasi tuli ühel koosviibimisel minu juurde tuttav 54-aastane mees ja rääkis, et tuntud teletegelase 16-aastane tütar, roosade patjade vahel kasvatatud tütreke, oli talle minut tagasi sealsamas sirgjoonelise lähenemiskatse teinud. Mees küsis minult, et mida ta tegema peaks. Küsisin vastu, et kas sa nagu tahad last keppida? Mehel lõi selgeks, ütles, et ei, ning sellega oli asi lahendatud.

Paha on see, et kuni seks alaealisega on kõikide erakondade valimisprogrammis sees, pole selle igatpidi inetu looga ka midagi peale hakata. Ükski rahvaesindaja pole seda imelikuks pidanud, ükski praegune valimislubadus ei luba seksuaalse enesemääramise piiri inimese täisaliseks saamise eapiirile nihutada. Vanusepiiri 14-lt 16-le nihutamine käis suurte vaevadega. Miks? Kas erakonnad tunnevad, et neil on pedofiilia keelustamise puhul võimalus valijast ilma jääda? Ja millistele valijatele nad seljuhul oma programmi ehitavad?