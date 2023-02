TOMMYBOY INTEKAS ⟩ Vaskjalas tutvustavad oma loomingut residendid Marion Bruinenberg ja Henri Hütt

Vihkamine on üks tugevamaid tundeid kahtlemata. Jah, see kõik on valjem, kui senini on olnud, ja ma olen tihti mõelnud, et miks just nüüd. Võibolla on üks põhjuseid religiooni tähtsuse hääbumises. Inimesed tahavad enamjaolt kuhugi kuuluda, kellegi hulgas olla. Kui mingi grupi kollektiivne tähtsus kipub kaduma, siis on ehk selline vaenlaste või süüdlaste otsimine lihtsalt enese ja oma grupi kaitse. Vaenlased on ju alati olnud parim viis koonduda.

Minu jaoks on see täiesti vastuvõetamatu, aga ma proovin aru saada, millest see tuleb, ja arvan, et see on hirm, hirm kaotada olulisus või positsioon või midagi sellist. Ilma dialoogita see olukord ja polariseerumine aina kasvab kahjuks. Ma soovin kirjanikuna ja inimesena, et see dialoog tekiks ja empaatilisus aitaks enne kohutavate tagajärgedega kokkupõrkeid neid hirme ja viha lahustada. Usun ikkagi, et inimene on oma olemuselt hea. Kui see üleilmne pandeemia algas, siis ma natuke lootsin, et see aitab meil ühenduda, et kogu maailm mõistab, et me oleme eelkõige inimesed. Inimesed, kellel on ühine probleem. Ja et selle probleemiga võitlemine teeb meid üksteisega lähedasemaks ja mõistvamaks üksteise suhtes.