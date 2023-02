MINA ELASIN SIIN ⟩ Tõdu. Tü*a-Toomas ja sigasuur värviteler

Brežnevi ajal tegutses Põlvamaal kusagil Tõdu kandis mingisugune lambafarm. Võib-olla oli sellel ka mingisuguse kangelase nimi, kasvõi näiteks Jaan Kreuksi nimeline näidislambafarm, no ei tea. See oli tolle aja kohta üsna tavatu, sest üldjuhul peeti kolhoosides-sovhoosides loomadeks ikka kas sigu või veiseid. Nii või teisiti – Tõdu äärmiselt «viltustel» karjamaadel neid lambaid lahtiselt suurtes aedikutes kasvatati.

Peamiseks lambatalitajaks oli seal keegi Marie, kellele toona mu onu kõvasti külge lõi. Kuna mina, poiskesetatt, onu kõrval GAZ-51 kõrvalistmel (mis oli tegelikult üks ja seesama iste) too suvi usinalt elu õppisin, siis siit ka see lugu.

Tõdu lammastega oli pidevalt see jama, et need õhtu hakul kuidagi karjamaalt ära ei tahtnud tulla. Kuna pimedas karjamaale jäänud uttedele pidasid külamehed jahti (kust siis vaene kolhoosnik selle lamba omale koju sai, ikka varastas, kuidas siis muidu!) ja kõik see sügisesel lõikuspeol üle antava preemia nahka ähvardas ajada, mõtles Marie välja eriti originaalse lahenduse.

Kui nüüd tuunitud masin valmis sai, oli ka koheselt selge, et selle aasta preemiad on päästetud. Nagu karja lauta ajamise aeg kätte sai, löödi masinale hääled sisse ja läks lahti. Marie andis aga gaasi, käes oleva pika kooritud kepiga utsitades ajas lambad paanilisele jooksule ning põhiosa karjast sai kõige rohkem kümne minutiga lauta aetud. Seejärel see õige šõu alles lahti läks – Marie võttis mingisuguse suuresilmalise kapronvõrgu kaenlasse ning sõitis neid viimaseid karjamaale jäänud uttesid püüdma. See oli tõeliselt maagiline vaatepilt, kuidas kõigepealt lendab üle kingu nagu püssist lastuna järjekordne noor lammas, siis kimab sealtsamast pori ja maakamarat pritsides välja kollane Verhovina koos pehmelt öeldes suud vesiseks tegeva noore naisega, vahepeal teeb ratas ka väiksemaid õhulende, lahtised pikad juuksed lehvivad kui hobusesaba, sääred välguvad ja silmist pritsib tuld... siis äkki kõlava huilgega läheb kõige selle käigus lendu võrk ja hetk hiljem on lammas end juba lootusetult kinni mässinud, ta haaratakse ette paagi ja põlvede peale, viiakse lauta ja kihutatakse järgmise järele.