100 LÕUGA ⟩ Nr 13–15. Poks, LARP ja poeskäik – kolm lõuksi, kolm õppetundi

Me teame, et kõrvalistes, mugavates läbipääsudes võivad varitseda saaginäljas röövlid. Aga see ei heiduta meid. Mugavus maksab, isegi kui hinnaks on valus moll ja rotti lastud telefon. Enne seda võib molli saada ka sõprade käest poksides või võitlushoos.

Kindlasti teame, et mõnikord võib ootamatusi juhtuda mängulistes tegevustes. Ühes sõprade seltskonnas tehti mõnikord mängulisi poksiraunde, ikka poksikinnaste ja kiivriga. Mina olin enamasti pealtvaataja rollis. Harva tirisin kindad kätte ja panin kiivri pähe. Kiiver aga ei kaitsnud nägu ja nii juhtus mul väike intsident. Läksin natuke liiga hoogu, ilmselt ajasin vastasegi äksi täis. Võitluse lõpetas tema matakas mulle vastu molli. Matsu hetkel lõi mul silmist tuld ja mõned sekundid peale litti oli tunne, et tahaks pildi taskusse panna. Suutsin siiski end koguda.

Tagajärg: paar päeva kestnud peavalu. Tunnistan, et mul on üsna kõrge valutundlikkus ja mind saab halvata löögiga, mille peale mõni teine ei pilguta silmagi. Huvi pärast tegin netis uuringut ja otsisin variante selle valutundlikkuse eiramiseks. Poksiga tõsiselt tegelenud inimesed ei osanud midagi välja pakkuda ja ütlesid mulle otse: «Kui sind on sellise omadusega õnnistatud, siis surelikel puuduvad meetodid selle leevendamiseks. Kui tahad poksida tegelda, siis ettevaatlikult, õpi eeskätt end kaitsma.« Poksi telekast näinud inimesed olid äksi täis: «Ah, mis sa virised. Lased end aastakese molli peksta ja hakkad seda valu taluma nagu proff. Mees ei saa olla nii nõrk!»