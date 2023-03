MINA ELASIN SIIN ⟩ Seitse aastat Kolgu rabas ja raamaturiiul täis lugemust

Aastast 1981 on raba kaitse all ja kuulub nüüd juba koos teiste ümbruskonna soodega Mahtra looduskaitseala koosseisu. Ja hea on, sest lapsepõlvest mäletan neid bussikolonne (siis veel bussidega inimesi Toompeale ei veetud), kust enamasti raudteekeelsed nagu arbuusiseemned mööda soosaari ja mülkaid laiali jooksid. Paistis, et neist kuremarjadest sõltus elu. Ega nood ei põlanud ka meie õunaaiast läbi põigata ja kotid täis toppida.