SANSIBARI REISIPÄEVIK ⟩ Hakuna matata: altkäemaksu altid põõsapolitseinikud ja ülemaksnud turistid

16.01.2023 – SEIKLUS ALAKU!

Olen ka juba harjunud, et suvalisel hetkel läheb hotellis näiteks elekter teadmata ajaks ära. Et täiesti tavaline on, et sinu toas sibavad ringi sisalikud – meil on enda omale juba nimigi pandud: Sissu. Et inimestel on iga asjaajamise suhtes niivõrd hakuna matata ja it’s okay suhtumine, et see ajaks muidu iga punktuaalse põhja-eurooplase (no tegelikult küll ida-eurooplase, olgem ausad) harja punaseks, aga ei jää muud üle, kui sellega leppida, ja see enda päevaplaani integreerida. Et ja-jah, kui kell on 13:10, siis ütleme, et on juba 14 – mõistlik. Takso tuleb siis nii umbes kell 15. Ei, pole hullu, et me kaks tundi seda ootame, hakuna matata. Et ja-jah, seal ekraanil on küll kirjas, et teie lend läheb viiendast väravast, aga minge ikka neljanda juurde, it’s okay.