RUITLANE ⟩ Bidenist sai esimene USA president, kes kuulis õhutõrjesignaali

Ja nüüd Biden. Etteantud informatsiooni järgi pidi ta laekuma visiidile Poolasse, tõenäoliselt pidigi, see oli julge samm. Poolasse on kukkunud ei rohkem ega vähem kui kaks raketikesta. Kogemata ja Ukraina oma, aga see selleks. Poolas öeldi Bidenile, et külaskäik nende juurde ei ole Venemaale mingi tugev sõnum, isegi Lenin on Poolas käinud, mille peale Biden vihastas, sealsamas nördinult venelastele helistas ja teatas, et sõidab siis Kiievisse.