JÄRJEJUTT ⟩ Minu armas kärgpere. Osa 1

Nagu ma hiljem olen aru saanud, siis emal oli tekkinud suhe mingi man bun'iga joogainstruktoriga. Ja isal oli samal ajal oma töökaaslasega ringi sebinud. Ühesõnaga, mõlemad olid üheaegselt üksteist petnud ja mõlemad olid üksteise peale pahased, sest… Ma ei tea, miks nii oli, aga ju siis pidid üksteise peale vihased olema. Edasi toimus lahutus ja lahku kolimine, ema sai maja, kus tollal elasime, ja isa sebis endale uue korteri. Veetsin paar aastat ema-isa ja vanavanemate vahel pendeldades, nädal siin ja nädalavahetus seal, kuni üks hetk teatas ema mulle, et läheb aastaks-paariks Indiasse, et seal mingi sekti juures «tõsiselt joogale pühenduda». Ma ei hakanud talle ütlema, et see uus man bun'iga joogi, keda ta mingil seeneväe seminaril kohanud oli, on täielik douche ja arvatavasti petab teda noorte hipitšikkidega. Selle asemel kinnitasin ma talle, et see on täiesti okei, kui ma isa juurde lähen, et ta ei pea muretsema.