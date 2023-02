100 LÕUGA ⟩ Nr 9–11. Kaks kaotust, üks võit

2:1

Politseisse ma avaldust ei teinud, võib-olla oli see hea, sest paar päeva hiljem lähenesid Pirogovi kandis mulle rusikamehe turjakad sõbrad, et veenduda, kas ja kui palju ma nende kaaslast üles andsin. Kahju küll, aga see seik on minus russofoobiast ja fašismist kõnelevate vene rahvusest isikute suhtes eluks ajaks eelarvamuse tekitanud.