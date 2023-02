LOOVUS JA PIIRID ⟩ Lipuga liputamisest: joodikute roppused ja sinimustvalge Taavi Eelmaa pärakus

Tulles tagasi loo alguse juurde, dipikastmete, kvaliteedimärgiste ja valimisreklaamide juurde, tekkis mul küsimus, et kas see on igatpidi legaalne? Reklaamiseaduse § 4 ehk «Eksitava reklaami keeld» keelab reklaamis kasutada riiklikke sümboleid ja lipu värvikombinatsiooni viisil, mis «eksitab üldsust reklaami eseme suhtes». Riigikantselei koduleheküljel olev informatsioon täpsustab, et tegelikult võivad kõik kasutada värvikombinatsioone, aga see peab olema väärikas ning «kasutamise sobivust tuleb hinnata igal üksikul juhul eraldi». Reklaami puhul peab lisaks vaatama seda, et see ei jätaks muljet justkui «esitatav teade sisaldab riigipoolset soovitust või garantiid, kui see tegelikult puudub».

Nii palju, kui ma aru saan, on idee selles, et sinimustvalges trikolooris dipikastmel puudub riigipoolne «soovitus või garantii», see on lihtsalt dipikaste, mille maitse võiks olla kuidagi eriti «eestipärane», aga reaalsuses on see üdini subjektiivne. Sama kehtib ka erakonna puhul, mis on riigilipu värvides – sel lihtsalt puudub riigipoolne garantii. Sel ei ole vahet, kas erakonna imagoloogilisteks komponentideks on rahvuslill, -kivi ja -loom, et valimisplakat on ainult sinimustvalge, et selle liikmed on kuni trussikuteni trikoloori mähitud – sel puudub endiselt riigipoolne garantii, et tegemist on päriselt vaba riigi eest seisvate isikutega. Nende «eestipärasus» on sama subjektiivne kui dipikastmel. Vabas riigis on mõlemad, nii kunst kui ka reklaam, tsensuurivabad ja vaatajad annavad ise hinnangu.