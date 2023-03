SLEPAKOV TALLINNAS ⟩ Kõige parem on saada lahingus surma

Kui sõda Ukrainas oli juba poole aasta ringis kestnud ja aju kõiki idanaabreid automaatselt okupantideks registreerima oli harjunud, hakkas äkitselt huvitama, mis mu sealsete lemmikmuusikutega toimub. Need nagu ei tundunud kuidagi sellised, et võiksid sõjale kaasa laulma hakkata. Juri Ševtšukiga DDT-st oli selge – sellest niikuinii vatnikut ei saa. Otsing andis tulemuseks, et ka Makarevitšiga Mašina Vremenist on hästi ja ta on mõistusel. Grebentšikov, samuti sõjavastane.

Maksim Pokrovski, Nogu Svelost, egas ometi? Ei, täiesti korras mees, hiljaaegu kaks väga head uut laulu kirjutanud, otseselt ukrainlaste toetuseks. See Ljube värdjas lakkus juba enne Putinil mune, seda pole mõtet guugeldadagi. Semjon Slepakov, see vana KVN-i tüüp, sellel oli mingi kuradi teise maailmasõja vene veterane ülistav laul. Ei, ka Slepakov on korras – sõja esimestel päevadel on Youtube'i oma sõjavastase arvamuse postitanud, kurva, küsimuse kujul, et inimesed, mida me teeme, miks me oma vendi tapame, mis meil arus on?

Slepakov oli Venemaal ülipopulaarne ja armastatud ning põhjusega – ta on ülikõva, vaimukas ja terav tekstilooja, superhea esitaja. Mees, kes leidis ukse lihtsasse vene hinge. Nüüd lugesin Slepakovi postituse all kaasmaalaste postitusi: «Semjon, sa ei saa aru.» «Semjon, tee silmad lahti.» «Semjon, meil ei olnud muud valikut.» «Käi üle türa, värdjas.» «Kao minema, pederast...» «Reetur...»

Mõnda aega tagasi emigreerus ta Iisraeli. Kuuldavasti võttis pere kaasa, korjas kõik kokku, kaasa arvatud vanaema ning sõitis Tel Avivi. Nüüd on ta seal enda sõnul «algaja juut». Seda viimast ütles ta 26. veebruari õhtul Alexela kontserdisaalis. Päriselt, kontsert ja esimest korda elus Semjon Slepakov minu ees laval! Kunagi ta käis, aastaid tagasi, siis ma ei teadnud tast kahjuks veel midagi.