EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Raamatupoed on täis pealiskaudset sajoobitamist

Teatrirahva sajoobitamine järjekordsetes ajakirjanduses menukiks üles puhutud filmikestes on jõudnud sajoobitamiseks ka kirjanduses. Loed tõlkeid ja originaali ja piinlik hakkab. Vaatad värskete raamatute valikut ja parem ei hakka. Jee, momendil on päevakorras Kaljulaid, kirjutame tema kohta raamatu, teeme kiirelt järgmise sajoobi valmis, jagame papi omavahel ära ja võtame ette järgmise. Peaasi, et müüb. Kelly Sildaru elulooraamat… oot, kui vana ta üldse on? Mitmenda «peatükini» see elu siis jõudnud on? Ime, et meil lettidel veel väikese Oliveri elulooraamatut pole.

Aga vaadake tiraaže – sedasama «Kuningas Stahhi ajujahti» trükiti 60 000 eksemplari ja müüdi kogu trükk läbi! Onu Bella jutukogu tiraažiga ei ole mõtet seda üldse võrreldagi, kuid see on siiski läbi müüdud. Samas kui igasugused raamatupoed on siiani oksendamiseni täis literatuurses mõttes kirjaoskamatute inimeste poolt kokku sajoobitsetud jura ja seda isegi olukorras, kus trükiarv tuhandenigi ei küüni. «Peaasi, et müüb!» suhtumine on muutumas olukorraks, kus järjest keerulisem on inimeseni jõudmine ka heal kirjandusel, headel filmidel, muusikal. «Kuulsuse narride» ja «Siin me oleme» uusversioonid? No andke andeks. Need olid juba siis paras sajoob, nüüd siis teeme sajoobist sajoobi? See on nagu muusikas nähtus nimega Eesti sült. Imal pealetükkiv jama, mida siiski tarbitakse, sest teisi variante peaaegu ei ole ja mida meie uued süldibändid esitavad? Ikka oma versioone vanast süldist. Mida see kõik tarbijate ajudega teeb, seda ilmselt ei ole vaja selgitada. Eesti süldi tipud jõid ennast surnuks.