YPSILONI VALIJAKOMPASS ⟩ Vali endale sobiv kandidaat tema pahede ja pattude järgi!

Kui sul puuduvad elus põhimõtted, siis on sul väga palju ühist Margus Tsahknaga (Eesti200).

Valimisringkond nr 4 – Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa

Kui sul on kombeks liiga palju pildistada ja jäädvustada igat eluhetke, vali Marko Mihkelson (Reform).

Kui sulle meeldib ebapraktilised ja koledad pick-up kaubikud, siis ainult Tanel Talvel (Sotsid) on sama halb maitse kui sul.

Kui seisad keskaealiste valgete meeste õiguste eest, siis on ainuke valik Lauri Vahtre (Isamaa).

Valimisringkond nr 10 – Tartu linn

Kui sa ei oska parkida ega mõista parkimiskontrolöride juttu, vali Jaan Toots (Kesk). Tal on suur Maybach.

Kui arvad, et Eesti kultuur kuulub sarkofaagi, ning arvad, et kultuuritoetused peaksid ennekõike minema Merkole ja Nordeconile, hääleta Tõnis Lukase (Isamaa) poolt.

Isegi kui sa ei leidnud enda jaoks ühtegi sobivat kandidaati, on oluline, et sa ikkagi läheksid valima. Õigus rahvana valida ise oma parlamenti on raskesti välja võideldud õigus – kasuta seda!