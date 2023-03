ANALÜÜS ⟩ Presidendi kõne võiks anda julgemat eeskuju

Tasub teadvustada, et presidendi aastapäevakõnet ei ole tingimata vaja. Eestis järgib aastapäevakõnede traditsioon suuresti president Meri eeskuju. Selle eeskuju järgimine on omakorda tekitanud ootuse, et president aastapäeval üldse kõneleb, et ta just sellistel teemadel kõneleb, ning kuidas ta seda teeb. Aastapäevakõnest on kujunenud omamoodi ameerikalik State of the Union Address, milles president oma sümboolset võimu lisaks üldiste väärtuste meenutamisele ka päevapoliitiliste manitsuste esitamiseks-võimendamiseks kasutab. Selle vajalikkus mitte-presidentaalses riigis ei ole ilmselge, seega pole ilmselge ka see, et sellist kõnet tuleb pidada. Ootus kõne toimumise suhtes, ilma vältimatu vajaduseta midagi öelda, kutsub üleüldiselt igasuguste ritualiseeritud kõnede puhul esile loovuse ammendumisest tingitud mandumise, millega on tuttav iga laps, kes on kuulanud koolis direktori kõnet tiibade sirutamisest ja kõrgetest lendudest.