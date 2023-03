MINA ELASIN SIIN ⟩ Määri. Kellaaega määrati siin bussi järgi

Kui ta oli abiellunud eesti soost mõisavalitsejaga, ütles pere temast lahti. 1940. aastal koos pojaga Saksamaale teel olles haigestus ta Poolas grippi ja suri. Tema poeg kasvas üles Saksamaal lastekodus. See on veel üks lugu baltisakslaste saatusest heitlikel aegadel. Sellest on haarava raamatu «Die Lila Kordel» («Lilla pael») kirjutanud Felicia pojatütar Christine Roik-Bogner. See raamat vajaks eesti keelde tõlkimist.

Määri mõisa puust peamaja on hävinud. Säilinud on laudad-tallid, park ja jupike munakiviteed. Werner Zoege von Manteuffel sai parki oma mälestuskivi, sest muud kivi tal polegi. Kopli surnuaed, kuhu ta maeti, on samuti hävinud.

Määri küla on isegi selle, ajaloo mõistes ülilühikese perioodi jooksul, mida mina kogenud olen, üle elanud üsna erinevaid aegu. 60-ndate lõpul ja 70-ndate algul oli see veel üsna tegus küla – oli inimesi, omavahelist läbikäimist ja mõni töökoht laudas. Siis hakkas kõik hääbuma. Mehed surid. Määrist sai meesteta küla nagu paljudest teistest Eesti väikeküladest. Ja siis juhtus see, et paljud talud jäid lausa tühjaks. Seisid, ootasid, väsisid ootamast. Katused langesid sisse. Ma nägin seda hävingut. Ka minu vanaema-vanaisa talu oli aasta jagu üksi, kuni me 1986. aasta varakevadel tagasi tulime.

Me ei jäänud siin ainukeseks nooreks pereks. Aegamööda tuli elu taludesse tagasi. Tulid need, kel juured siin, ja need, kes tahtsid siin oma juuri ajada. See oli hea mõte. Täna ei ole Määris nukralt ootavat maja. Teed on nüüd sirgemad, metsad harvemad, talud korras, kuid üksteisest justkui veel kaugemal – inimesed hoiavad rohkem omaette.

Mina elan ikka siin.