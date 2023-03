YOHAN X SIP€LGA INTERVJUU ⟩ Uus album on tulemas, vana «Traplaif» on maha jäetud

Aga keikad?

YOHAN: Keikadega on ju see, et kui sul tuleb album, siis kindlasti kutsutakse, aga…

MÄNEDŽER: Selleks peab iga aasta albumi välja andma.

SIP€LGA: Võib ka singleid välja anda.

YOHAN: Võtame siis nii-öelda DJ keika: kuulsamal inimesel üks keika, viis sotti. Makstakse ettevõtte arvele. Sa käid igal nädalavahetusel keikatamas, oletame, et sul on neli nädalavahetust ja saad kuus keikat sinna. See teeb kolm tuhat eurot, saad kaks pool tuhat eurot endale palgaks maksta. Okei, äge, kaks kuud elab väga vabalt ära. Kuid nüüd tuleb näiteks neli kuud pausi: sind ei kutsuta, sest sa oled juba kuu aega järjest mänginud ja keegi ei taha võtta sind, sest sa just käisid ning võtad siukest suurt summat.

MÄNEDŽER: Ja see on kõik tulu, mille pealt sul ei ole püsivalt võimalik lubada endale ei haigekassat ega ka pensionisammast kasvatada. Haige võid olla ainult siis, kui esinemiste rahad on üle tulnud ja «pensioniplaan on enesetapp». Artisti töö käib ju tegelikult kogu aeg, mitte ainult laval olles.

SIP€LGA: Meil oli kunagi hinnaks seitse sotti poole tunni eest. Tore on, aga kogu see siuke muusiku töö, eriti räpp, see rikub rämedalt ja hellitab sind ära. Ja siis, kui see asi on pausi peal… No kujuta ette, sa saad seitse sotti poole tunni eest, mõned saavad ju lihtsalt seitse sotti kuus.

Mis te 10 aasta pärast teete?

YOHAN: KPM.