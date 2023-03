PUNANE KÄRBSESEEN ⟩ Intervjuu harrastusmükoloogidega mürgiseene psühhedeelsest mõjust

Täpp: Kõik rännakud on erinevad. Miks nad on erinevad? Juba näiteks taotlused võivad olla erinevad. Edasi, kui puhtad me oleme. Väga-väga soovitav on umbes nädal enne rännakut kontrollitud dieeti teha, puhastada keha mõjutajatest ja see kindlasti võimendab kõiki kogemusi.

Ja on olnud ka selliseid meeletult sügavaid rännakuid, kus seen on näiteks avanud sellised iidsed pärimusmustrid. Ükskord jäin ma ka loop'ima. Selle tingis see, et ma ei läinud rännakusse puhtalt, vaid väikese frustratsiooni ja närvilisuse pinnalt. Jäin loop'ima, ei saanud sellest enam välja. Siis palusin abi, abilised tulid, aitasid mind sealt välja. Kui see rännak lõppes, siis ma sain aru, et see oli tegelikult hea õppetund, et ma oma elus ka tegelikult kohati loop'in ja see näitas seda kuidagi eriti selgelt ja intensiivselt.