EESTLANE COLOMBIAS ⟩ Osa 5. Teejuht ja meelespea potentsiaalsele turistile

Oleme märkamatult jõudnud teekonna lõppu. Mina veel päris ei ole, sest mina jään veel mõneks ajaks siia imelisse riiki. Viimase kirjatüki puhul mõtlesin, et oleks kõige mõistlikum kokku panna väike meelespea, kui ka sinul on tekkinud tuhin oma asjad kokku pakkida ja Colombiat külastada. Kahjuks või õnneks on see meelespea väga Medellíni põhine, sest kui varasemaid lugenud olete, siis juba teate, et mina resideerun just selles linnas.

Esiteks leian ma, et iga riigi külastamise teeb mugavamaks ja elamuse paremaks see, kui sul on keegi ees. See ei pea olema isegi nii eksootiline riik nagu Colombia, ka Läti ja Soome võlu näed paremini, kui keegi kohalik võtab sind käevangu ja viib sind ühest kohast teise. Nii samuti ka Colombiaga, aga siin on kultuuriliste erinevuste tõttu endal lihtsam ja kohati ka turvalisem, kui keegi ees ootab või oskab lihtsalt väga selgeid näpunäiteid anda.

Duolingo ja Google Translate taskusse

Inglise keelega on siin riigis üsna kehvad lood. Võttes arvesse riigi ja üleüldse Lõuna-Ameerika ning hispaania keelt emakeelena rääkiva rahva suurust, on loogiline, et kohalikud ei olegi teisi keeli selgeks õppinud – puudub lihtsalt vajadus.

Isegi riiki sisenedes ja migratsiooni läbides võib juhtuda et inimene su vastas ei räägi inglise keelt või räägib seda väga baastasemel. Samad lood on hostelites ja hotellides, kus tuleb vahel Google Translate appi võtta. Rääkimata siis kohvikutest, restoranidest ja poodidest, kus 75 protsenti ajast inimesed inglise keelt ei oska.

Kui kohalik on ees

Võttes arvesse Colombia rahva külalislahkust, on siin suureks eeliseks, kui keegi on ees. Olgu see päris kohalik või keegi nagu mina, kes siin mõnda aega elanud on, sest tahes-tahtmata hakkab see külalislahkus külge.