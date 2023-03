hommikusöögi ajal olin fokusseeritud mõtlike luuletuste lugemisele raamatust, mis mulle sünnipäevaks kolleegide poolt kingiti ja sellele, kas me ikka bussile jõuame ja siis mõtlesin, et kas ma jõuan äkki ise ka ühe mõtliku luuletuse kirjutada enne bussile minekut (saingi vist nüüd kirja)

bussisõidu ajal olin fokusseeritud sellele, kas me ikka õiges peatuses väljumine. matkarajal sellele, kas me ikka õiges suunas liigume (mis siis kui eksime ära? kas karud on veel talveunes?)

bussis olin fokusseeritud sellele, et kõht on tühi

ja kas me ikka Tallinna rongile jõuame

kas kodus on midagi süüa

ja taimed kastetud

kassil krõbinaid

voodipesu vahetatud

pliit ikka väljas