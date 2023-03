TARBIJA18 ⟩ Kuidas varastada raamaturiiul ilma vahelejäämata

Naine tuleb koju, vaatab Vellot, ütleb: «Mhmm.» Kannab vanast raamatutiiulist raamatud uude, see ei kukugi kokku. Mina võtan vana riiuli juppideks ja kannan tükid elamisest välja. Seina külge lasen Depost ostetud Hiina 19-eurose telerikinnituse ja tõstan teleka seina. Ilus. Uus raamaturiiul on ilus, elutoas on avaram, siin on veidi rohkem elamisruumi, telekas ei tundu ka õigele kõrgusele asetatuna enam koleda lärakana. Ja ma jäin 200 euro piiresse! Telekas ja raamaturiiul kokku 720 eurot. Kui arvestada, et elamises tekkis juurde 0,4 ruutmeetrit elatavat pinda ja Kalamajas maksab ruutmeeter umbes 4000 eurot, siis 1600 eurot saime niisama juurde. Mingis mõttes.

Siis ütleb naine, et tellis teleka alla uue riiuli ära. Näitab pilti, tõepoolest ilus riiul, soodustusega 500 midagi eurot. Jah, ega sellist ma ei suudaks, sellise valmistamiseks oleks kõrgemaid käsitööoskusi tarvis. Selle põrandapind on samuti 0,4 ruutmeetrit. Olen naisega nõus. Ohkan, loodus ei salli tühja kohta. See kehtib nii riiuli kui minu kohta. Seega ma ei ütle talle, et kaotasime just ligi 2000 eurot, mille me just tänu minu riiuliaktsioonile saime. Mingis mõttes. Sest mingis mõttes on naisel ka õigus.