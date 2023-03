HÕIMURAHVUSLUS ⟩ Kas murded ja murrakud on unustatud või elujõulised?

Ehkki Lõuna-Eestis kõneldavad keeled on üsna elujõulises olukorras, ei saa paraku sama öelda aga kõikide murrete kohta. Murdekeele edu soosivates paikades jagub huvilisi küllaga, kuid paraku takerdub oma keele õppimine ressursside, õpetajate ja õppematerjalide puuduse taha. Ent õnneks on näha, et murdekeel on elamas ka tänavatel.

Loodetavasti on suurem osa eestlasi kuulnud sõnu murderühm, murre ja murrak. Mõni ehk oskab neil isegi vahet teha. Neile, kes veel ei oska, tuleb nüüd väike järeleaitamistund.

Murdeteaduse rajajaks võib pidada Ferdinand Johann Wiedemanni (1805–1887), kelle sulest ilmus esimene teaduslik käsitlus murrete peamistest erijoontest. Lisaks sellele kogus ta hulgaliselt murdeainest ning avaldas ka mitmeid deskriptiivseid ülevaateid. Samuti tõestas Wiedemann, et lõunaeesti murded erinevad põhjaeesti murretest nii sõnavara kui ka häälikulise ja grammatilise struktuuri poolest.

Tänaseks on harilik jaotada Eesti kolmeks murderühmaks: kirderanniku, põhjaeesti ja lõunaeesti murderühm. Need jaotatakse omakorda murreteks, mida on kokku kaheksa: põhjaeesti murderühmas saarte, lääne-, kesk- ja idamurre, lõunaeesti murderühma kuuluvad Mulgi, Tartu, Setu ja Võru murre. Järgmine, murrakuteks jagunemine on kihelkonnapiiride ja omaaegse pärisorjadest talupoegade sunnismaisuse tulemus, mistõttu on neid kokku lausa 116. Seega, mitmekesisust on ning eri keeli võiks igas Eestimaa nurgas kuulda, aga kus on kõnelejad?

Eesti keele murded ja nende ühisosa kirjakeelega Foto: Karl Pajusalu raamatust «Keskse perifeeria mõjust eesti keele tekkeloos»