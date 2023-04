Minu arvamus on see, et hea asi on hea asi. Aga sodist võiks küll rääkida. Mida rohkem jälgida ja olla kursis, seda vähem on seda «sodi» – sodist saab sisu ja tihti on seal mingi poeetiline sõnum taga. Näiteks mingi tüüp tuleb ja kirjutab seinale «sprotine rotikas», siis tõmbab lühisesse küll ja jääd pikaks ajaks mõtlema, et miks ta seda tegi. Palju on selliseid maamärke, nagu Hipodroomis see SVEN+KATI=❤. Või näiteks Koera «Maiu on piimaauto» oli kritseldis mingi peldiku seinal ja see rõõm kandus edasi laulusõnadesse. Mul on küll hea meel, kui linnas on parajas koguses sodi, millega on võimalik peale korduvat kogemist kontakt luua. Mul on ka osade mõranevate seinte ja tänavaaukudega mingi side. Vaatad ja näed lagunemist ja süvenemist.