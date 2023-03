SÕJAPÄEVIK UKRAINAST ⟩ Palju õnne sünnipäevaks, kallis Sõda! Mine p***i!

Dnipros asuvat kortermaja tabas 14.jaanuaril rakett X-21, mis on loodud ründama lennukikandjaid. Foto: OLEG PETRASYUK

Ja oma praeguses olukorras on mulle selge, et me kõik oleme pidanud sõjale lõivu maksma. Inimeste pilkudes on kurnatus, nukrus, millest niisama lihtsalt ei vabane. See kogemus on mingis mõttes klaustrofoobiline: kui hakkad toimuva üle juurdlema, tekib paanika, ole sa, kus tahes ja tegele, millega tahes.

Üks võitleja, kellega baaris tutvusin, ütles mulle: „Bahmuti poole saadetud sõduri keskmine eeldatav eluiga sellest hetkest alates on neli tundi. Mina lähen homme rindele. Sõda on järjekord — kui mina lõpetan, oled sina järgmine. Pea seda meeles.” Ta oli sektorites käinud juba viis korda, tapnud vähemalt kümme vaenlast. Tol õhtul oli ta kalbe nagu surmavari, ei märkigi uljusest. Kõik teadsid, et ta on hirmul; kõik armastasid teda; kõik teadsid, et väljavaated on tööstitud. Ta hukkus jalaväe lahingumasinas ilma, et oleks saanud sellest väljagi tulla. Maetud elusalt raudkirstu; tema reisi sihtmärk muutus Valhalla lennujaamaks.