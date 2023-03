AVAMEELNE INTERVJUU ⟩ Henn Põlluaas: vaimses mõttes ei ole me enam tervik

Järgneva nelja aasta jooksul lakkab Henn Põlluaasa sõnul Eestimaal rahvusriik eksisteerimast. Maailmas on küll ärevad ajad, aga hetkel Eesti omariiklusele ainsaks ohuks olev Venemaa on end Ukrainas jõust tühjaks pigistamas ning meie kuulmine NATO-sse ja Euroopa Liitu peaksid suure tõenäosusega ka järgneva nelja aasta jooksul meile omariikluse tagama.

Nõndasama ei ole nelja aasta jooksul eesti keele käibelt kadumine tõenäoline. Niisamuti tundub uskumatu, et eestlaste etniliste alamrühmade – võrukeste, mulkide, saarlaste, hiidlaste ja setudega – nelja aasta jooksul midagi drastilist ja pöördumatut juhtuda saaks. Uurimaks, mida Põlluaas rahvusriigi kadumise all mõtleb, otsustas Ypsilon temaga intervjuu teha.

On valimistejärgne õhtu, kell on pool 11 õhtul, meie koos meile appi tulnud meediumiga ootame pingsalt, et Põlluaas magama jääks ja me saaksime oma ekperimentaalintervjuuga alustada. Ühendumiseks Põlluaasa alateadvusega on meil tarvis, et ta kolmanda staadiumi deltaunne vajuks. Meedium puudutab aeg ajalt taldrikut, vaatab meie poole ja ütleb kahetsevalt pead raputades: «Siiberdab aina ringi.»