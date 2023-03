NAISTEPÄEV ⟩ Ma olen naine ja ma valin ise oma rolli

Me elame ilusal ajastul, kus on kasutusel igasugused toredad mõisted. Need annavad meile aru sellest, mis parasjagu ühiskonnas toimub. Me teame, et meeletu ressursside kasutamisega mõjutame kliimat; et planeedi hävimise peatamiseks peame leidma «jätkusuutlikud» energiaallikad; et me tunneme koheselt ära, kui suurem korporatsioon tegeleb «rohepesuga». Me teame, et maailmas on palju ebavõrdsust ja sellele vastanduvad terminid näitavad, et hulk inimesi on pidanud kannatama selle nimel, et saaks öelda «Black Lives Matter» või «Naine, elu, vabadus». Just see viimane on mind viimasel ajal kõige rohkem kõnetanud ja see, kuidas sellega seotud «soorollid» naisi mõjutanud on.

Aeg tiksub edasi ja paistab, et võrdse maailma poole, kuid me peame ikka tõestama, et koduvägivald on paljudes maailma paikades epideemia ja et palgalõhe pole mingi kala! Asi on ikka nii hull, et ma vahel ise ka kahtlen, kas asi on nii hull. Peale poolt minutit mõtlemist läheb mu pulss üles ja ma saan kohe aru, et ikka on küll.

Eriti rahu rikkuv on see, kui ma taipan, et ma olen ise selles, mis mind ennast kõige rohkem häirib, süüdi – ma olen ise võtnud endale need soorollid, mis on meie ühiskonnas kuidagi iseenesestmõistetavad. Aga mida see isegi tähendab? Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi sõnul on «soorollid sotsiaalsed- ja käitumisnormid, mida konkreetses kultuuriruumis valdavalt peetakse sotsiaalselt sobivaks konkreetse soo esindajale». Selgituseks on lisatud:

«Soorollid hõlmavad sageli vastutust ja ülesandeid, mida traditsiooniliselt omistatakse naistele, meestele, tüdrukutele ja poistele (vt sooline tööjaotus). Soorolle mõjutavad majapidamiste korraldus, juurdepääs ressurssidele, ülemaailmne majandus, konfliktid ja katastroofid ning muud kohalikud tegurid, nagu näiteks keskkond. Sarnaselt soole muutuvad ka soorollid ajas, eriti naiste mõjuvõime suurenemise ja maskuliinsuse muutumise tagajärjel.»