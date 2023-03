NOORE SKULPTORI PREEMIANÄITUS ⟩ Noored skulptorid näitavad, kus ühiskonnas kõige enam valutab

Josefine Flora Green "Kui ma magasin, põles maailm ja ka mu süda" Foto: Nele Tiidelepp

Iga kord, kui kuskil mingi preemianäitus toimub, tekib küsimus: mille jaoks seda vaja on? Kas on vaja noortele tudengitele juba maast ja madalast mingit võistlusmomenti tekitada? Näidata neile, kes preemiat ei saanud, et nende tööd olid nõrgemad? Ja üleüldine konsensus on siiski, et kunsti ei saa mitte mingis maailmas mingite selliste kvaliteetide alusel hinnata, et neid kuidagi järjestada.

Ometi vaatan seda näitust ja mõtlen, et on väga loogiline, et Mara Kirchberg peapreemia võitis. Ehk siis… siiski võiks olla mingid prinsiibid, mille alusel neid töid hinnata? Mitte, et oleks olnud ühtki kehvasti teostatud objekti, vaid olid projektid, mille teostamine oli selgelt tehniliselt nõudlikum, ja neid, mis erilist käeoskust ei vajanud. Üldiselt on selge, et selline erisus teose kvaliteeti ja headust mitte mingil moel ei määra, kuid kui millegi alusel on tarvis punkte jagada, siis see oleks ilmselt üks esimesi, mis saaks kaalukausil oluliseks.