LÕUKSIST TEOORIAS JA PRAKTIKAS ⟩ Varesele vangistus ja harakale hagi – vägivald pole hea kummalegi osapoolele

Jõudes tagasi sokusarvede tehnikani. Soovituslikult on tehnika mõeldud pigem edasijõudnutele või lihtsalt peast põrunutele. Algajatel, kes tehnikat rakendada soovivad, tuleb olla enesekindel ja järeleandmatu. Tegemist on pisut ennastsalgava tehnikaga. Seetõttu ei ole see algajatele esmasena ka soovituslik. Katsed on näidanud, et tihtipeale õnnestub sokuna vastased edukalt desorienteerida ning esialgne agressioon kipub lahtuma. Agressor pole säärast tehnikat suure tõenäosusega varem kohanud ning segadusest või hirmust loobutakse oma esialgsetest kurjadest kavatsustest. Mõnel juhul aga sokusarve tehnika ei toimi. Sel juhul ollakse väga avatud tulevaks rünnakuks ning tagajärjel võib tehnika rakendaja suuresti viga saada. Seetõttu on tehnika pigem soovitatud edasijõudnutele või lihtsalt peast põrunutele.

Loobudes sokusarvetehnikast kui juhtivast strateegiast konfliktiolukorrast väljumisel avanevad järgnevad variandid. Võimalik on võtta vastu vaba löök ning seejärel vastata oma löögiseeriaga. Niiviisi on tegu kindlalt enesekaitsega, mitte rünnakuga. See meetod on aga äärmiselt ennastsalgav ja kahjulik. Näiteks võib ilma jääda hammastest ning hambaravi on kallis, proteesid on konfliktiolukordades haprad ja ebapüsivad ning eemaldatavad proteesid kipuvad lihtsalt ära kaduma. Tegemist on pikaajalise kahjuga.