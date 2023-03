NÄDALA LUULETUS ⟩ Mari-Liis Müürsepp: Hammustused

näen kuidas lähen koju ütlen et mul hakkas paha kardan et kari nuusib välja kus elan ja kogu aeg

näen oma randmetel hambajälgi

need pole punktid vaid komad

näen kuidas ei tea enam

kas need on mu ründajate või minu enda omad

näen kuidas lakun haavu

näen kuidas nühin koolikotilt maha roppe sõnu

näen kuidas kuulan Slipknoti

näen kuidas I push my fingers into my eyes

näen kuidas minusse koguneb viha

näen kuidas äkki ei vaata enam selja taha vaid otse ette