MINA ELASIN SIIN ⟩ Võru. Vaestest tüdrukutest, kellede tantsud tantsimata jäid

Muidu oli Võru linnas täiesti normaalne noorte inimeste elu. Tantsida sai korteri- ja suvilapidudel väiksemates seltskondades. Ja kui eelnev jutt võis inimestele üheplaanilisena mõjuda, siis Võrus oli toona siiski ka armastust ja inimestevahelisi meeldivaid suhteid. Üldiselt oli kõik rahulik. Seda näitab seegi, et mind on elu jooksul Võru linna tsentris ainult kaks korda jahipüssist tulistatud. Kuna tegemist oli kaheraudse püssiga. Mõlemad lasud läksid mööda. Ainus relvatehing, mis mulle tollasest Võru linnast meenub, oli see, et ma müüsin selle trofeejahipüssi 300 rubla eest ühele kahtlasele talumehele – kaitseks metskitsede vastu.