100 LÕUGA ⟩ Nr 16. Tubakaintegratsioon venelasega päästis mu elu

Kust tekib tubakaintegratsioon? Ma ei usu, et ma olen erand. Sellise tubakaintegratsiooniga on ühel või teisel viisil kokku puutunud paljud tattnokkadest nikotiinikud. See on palju kuluefektiivsem kui senised riiklikud integratsiooniprogrammid ja teiseks vähemalt minu näitel hoiti kokku tervishoiukulutustelt. Mis on läbipekstud inimese kulu haigekassale kohe või tulevikus?

Ma ei ütle, et tattnokad peaks suitsetama. E-sigaretid on siiski vähem kahjulikud kui sigaretid. Aga kui täisealine gümnasist suitsetab ja tahab minna üle millelegi vähem kahjulikule? Tubakaintegratsioonile ukse lahti hoidmise mõttes kaaluks hoopis nikotiinipatju. Või kui sellisel Stanislavil on kuumutatava tubaka aparaat, siis võtta temast eeskuju ja minna ka ise seda teed. Neid pulki saab jagada nagu suitsu ja hoida nii tubakaintegratsioon toimivana.